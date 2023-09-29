الشيخ جبري: لاستلهام المعاني المباركة للمولد النبوي في مسيرة الأمة

دعا الامين العام لحركة “الأمة” الشيخ عبد الله جبري “لاستلهام المعاني المباركة للمولد الشريف وسنته وسيرته في مسيرة الأمة، لنكون خير أمة أخرجت للناس”، وتابع “المسلمون المخلصون يتطلعون إلى أمل الوحدة في ما بينهم بكلّ معانيها”.

وقال الشيخ جبري الجمعة “عندما نفكّر في الآليات والأساليب العمليّة لتحقيق هذا الأمل، نجد أنّ شخصية الرسول هي أفضل وأعظم شخصية تتمحور حولها عقيدة المسلمين لتستقطبهم نحو الوحدة”، واضاف “لقد كانت معجزته الأولى قبل القرآن الكريم، السيرة الحميدة وتلك الأخلاق الرفيعة التي تصنع من خلالها قيادات التغيير والإصلاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام