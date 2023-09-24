الجهاد الاسلامي تنعى الشهيدين أبو علي و أبو دغش من طولكرم وتشيد بمقاوميها في التصدي والدفاع

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية الشهيدين البطلين: أسيد فرحان أبو علي (21 عاماً)، وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاماً)، اللذين ارتقيا برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة “إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين”، مؤكدة: “أن استمرار جرائم الاحتلال على امتداد أرضنا سيزيد من صمود شعبنا وعزم مقاومينا على التمسك بحقنا في المقاومة وإشعال جذوة الاشتباك في كل الساحات رغم حجم التضحيات، وسيبقى دم الشهداء ينير الطريق نحو بوابات الحرية”.

وأشادت بسواعد مجاهديها في سرايا القدس – كتيبة طولكرم، التي سطرت آيات التصدي والبطولة، وضربت جنود العدو وآلياته بقوة واقتدار، وأفشلت عدوانه على مخيم نور شمس الصامد، تجديداً لعهد المقاومة في الدفاع عن أبناء شعبنا والسير على خطى الشهداء ووصاياهم المباركة.

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب جندي “إسرائيلي”، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، فجر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، مخيم نور شمس، شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب أسيد فرحان أبو علي “جبعاوي” (21 عاماً)، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

المصدر: فلسطين اليوم