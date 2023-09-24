وزارة الأمن الإيرانية: قواتنا داهمت عدة مقار للإرهابيين في محافظات طهران والبراز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2023 - 14:44
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النائب رعد: حريصون على وثيقة الوفاق الوطني وملتزمون الدستور نصا وروحاً
الصحة الفلسطينية: شهيدان جراء رصاص في الرأس خلال اقتحام قوات الإحتلال مخيم نور شمس بطولكرم فجرا
جرافات الاحتلال تعمدت تدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من خوض اشتباكات متفرقة على عدة محاور مع قوات الاحتلال وأوقعوا فيه قتلى وجرحى
سرايا القدس-كتيبة طولكرم: قمنا بتفجيرِ حقل من الألغام في عدد من آليات الاحتلال مما أدى لإعطاب عدد منها
كتائب القسام تنعى شهيدي طولكرم: مخيمات الضفة هي عنوان للصمود والتحدي في مواجهة صلف العدوّ وعنجهيته
حماس تنعى شهيدي طولكرم: نحيي أبطال القسام وكل مجاهدي فصائل المقاومة الذين تصدوا للاقتحام الهمجي للمخيم
جيش العدو يقر بإصابة أحد جنوده خلال اقتحام مخيم نور شمس بـ طولكرم
إعلام العدو: عملية إطلاق نار تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية قرب طولكرم وانسحاب المنفذين
قوات الإحتلال تعتقل رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت وزملائه خلال اقتحامها الجامعة فجرا
بدء اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران"
الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: نحو 537 متشددا يهوديا ومستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح
وزارة الأمن الإيرانية: إحباط مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيراً إرهابياً متزامناً في نقاط مختلفة مزدحمة في طهران
وزارة الأمن: اعتقال كل المتورطين في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف العاصمة طهران
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: الدول الغربية تخوض قتالا مباشرا ضد روسيا في أوكرانيا
وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول عبر البحر الأسود منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار
مجلس الأمن القومي الأرميني يعلن إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة واعتقال 8 أشخاص
رويترز عن مستشار زعيم الأرمن في كاراباخ: أغلبية مواطني كاراباخ سيغادرون الإقليم ولن يعيشوا في أذربيجان
رئيس وزراء كوسوفو: مقتل شرطي وإصابة آخر نتيجة عمل إرهابي في قرية شمالي البلاد
خارجية فنزويلا: الحكومة الأميركية تعتزم عسكرة النزاع الإقليمي بين فنزويلا وغيانا من خلال إقامة قاعدة عسكرية
وزارة الأمن الإيرانية: قواتنا داهمت عدة مقار للإرهابيين في محافظات طهران والبراز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 منهم
منذ 1 ساعة
24 September، 2023
ايران
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