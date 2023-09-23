“لجان الاهل” استنكرت جريمة وضع علم العدو الاسرائيلي على غلاف كتاب

استنكر “اتحاد لجان الاهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة” في لبنلن في بيان له السبت “ما اقترفته إحدى دور النشر من طبع لكتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحّد وطنيًا وعلى غلافه يظهر علم كيان العدو الصهيوني”.

وندد البيان “بهذا الفعل غير المسؤول عبر تصميم غلافٍ لا يتوافق لا مع القوانين اللبنانية ولا مع مشاعر وتضحيات الشعب اللبناني”، وطالب “القضاء باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق ادارة الدار والتحقيق معها، وكذلك تكليف من يلزم لسحب كل النسخ المطبوعة من الاسواق في حال توزيعها وتلفها”.

وشدد الاتحاد على “قيام كل من المركز التربوي للبحوث ووزارة التربية الوطنية بملاحقة الموضوع حتى النهاية والتشدد في محاسبة المخالفين حتى لا تتكرر المخالفات والخرق الفاضح للقوانين”.

المصدر: بريد الموقع