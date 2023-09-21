وزارة التربية: لا صحة لما يتداول عن دمج التلامذة السوريين باللبنانيين

قال “المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي” في لبنان في بيان الخميس إنه “يتم التداول عبر وسائل التواصل بخبر مفاده ان المديرية العامة للتربية بصدد القيام بمشروع يشجع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين بالتعاون مع جمعية hardwired”.

وتابع البيان ان “هذا الخبر غير دقيق لان المشروع لا علاقة له مطلقا بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين، إنما استعمال مفهوم الادماج يعني إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم ان لجهة الاحتياجات التربوية او تنوع العادات والتقاليد”، ولفت الى ان “مفهوم التعددية في المشروع مع الوزارة، يأتي من مبدأ احترام التنوع الطائفي والديني والعرقي في بلد يرتكز على الحوار والتلاقي ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر بين المتعلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام