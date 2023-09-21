‫القوات اليمنية تكشف عن ترسانة من الاسلحة المتطورة ‫والاستراتيجية الجديدة خلال عرض عسكري بمناسبة ثورة 21 سبتمبر  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 14:54

‫القوات اليمنية تكشف عن ترسانة من الاسلحة المتطورة ‫والاستراتيجية الجديدة خلال عرض عسكري بمناسبة ثورة 21 سبتمبر 

منذ 2 ساعة 21 September، 2023
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