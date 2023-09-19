عالمياً.. تراجع أسعار المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ولكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين .

وتتجه الأنظار صوب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي تبدأ مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحولت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات، أمس الإثنين، مع تقييم مسار السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل خلال أسبوعين في الولايات المتحدة.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1951 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1930 دولارا للأوقية، وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار عند 104.864 نقطة.

المصدر: رويترز