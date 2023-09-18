بالفيديو: حادث سير قاتل على اوتوستراد الغازية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2023 - 21:52

بالفيديو: حادث سير قاتل على اوتوستراد الغازية جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 18 September، 2023
اخبار امنية
لبنان

قضى ثلاثة أشخاص وجُرحت طفلةٌ تبلغ من العمرِ ستةَ أشهرٍ في حادثِ سيرٍ مروعٍ وقعَ على اوتوستراد الغازية في الجنوب بالقرب من تعاونية العاملية.

وفورَ وقوعِ الحادثِ ضربت القوى الأمنية طوقاً حولَ المكان. وقد أفيدَ أن سيارةً من نوع (بي أم) اجتاحت دراجةً ناريةً على الاوتوستراد وارتطمت بالحاجزِ الحديدي الجانبي، ما أدى الى انقلابها رأساً على عقب واستقرت على الدراجةِ النارية، حيث قُتل سائق السيارةِ وزوجتُه على الفور واصيبت طفلتُهما اصابةً بليغة، وهم من بلدةِ أنصارية الجنوبية، كما قُتل سائق الدراجةِ النارية.

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