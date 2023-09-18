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September 18 2023 - 19:34

لجنة دعم المقاومة في فلسطين: لتصاعد عمليات المقاومة بالداخل المحتل

منذ 2 ساعة 18 September، 2023
لجنة دعم المقاومة في فلسطين
لبنان

عَقدت لجنةُ دعمِ المقاومة في فلسطين اجتماعَها الدوري برئاسةِ مسؤولِ العلاقاتِ الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله، بحضورِ ممثلين عن القوى اللبنانيةِ والفصائلِ الفلسطينية.

وتمّ خلالَ اللقاءِ التباحثُ بآخرِ التطوراتِ السياسيةِ المتعلقةِ بالقضيةِ الفلسطينية وأوضاعِ المخيمات.

وعبَّر المجتمعون عن أسفِهم لتكرارِ حصولِ اشتباكاتٍ في مخيمِ عين الحلوة، ودعَوا إلى تثبيتِ وقفِ إطلاقِ النار وعودةِ النازحين من المخيمِ إلى بيوتِهم، وأشادوا بتصاعدِ عملياتِ المقاومةِ في الداخلِ الفلسطيني المحتل، واعتبروها ردا طبيعيا على العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني والأسرى.

المصدر: قناة المنار

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