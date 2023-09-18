لجنة دعم المقاومة في فلسطين: لتصاعد عمليات المقاومة بالداخل المحتل

عَقدت لجنةُ دعمِ المقاومة في فلسطين اجتماعَها الدوري برئاسةِ مسؤولِ العلاقاتِ الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله، بحضورِ ممثلين عن القوى اللبنانيةِ والفصائلِ الفلسطينية.

وتمّ خلالَ اللقاءِ التباحثُ بآخرِ التطوراتِ السياسيةِ المتعلقةِ بالقضيةِ الفلسطينية وأوضاعِ المخيمات.

وعبَّر المجتمعون عن أسفِهم لتكرارِ حصولِ اشتباكاتٍ في مخيمِ عين الحلوة، ودعَوا إلى تثبيتِ وقفِ إطلاقِ النار وعودةِ النازحين من المخيمِ إلى بيوتِهم، وأشادوا بتصاعدِ عملياتِ المقاومةِ في الداخلِ الفلسطيني المحتل، واعتبروها ردا طبيعيا على العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني والأسرى.

المصدر: قناة المنار