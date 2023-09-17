الجيش: توقيف أشخاص في حي السلم وحارة حريك لتعاطيهم المخدرات وترويجها

اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه ان “دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة حي السلم المواطن (ع.ك.) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كميات من حشيشة الكيف والماريجوانا والهيرويين ومبلغًا ماليًّا. كما أوقفت السوري (م.م.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتجوله من دون أوراق ثبوتية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة حارة حريك المواطن (ح.ع.) والسوري (ح.ع.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية من مادة الكوكايين ومسدسًا حربيًّا ومبلغًا ماليًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام