النائب فضل الله: الاتفاق بين اللبنانيين هو الطريق الوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “لم يحدث إلى اليوم خرق معتد به على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية”، ولفت الى أن “القرار هو بيد اللبنانيين والكتل النيابية، أيا تكن الضغوط والتحركات الخارجية”.

واضاف فضل الله الاحد “هناك من يضع فيتوات ومن يقول لا يقبل أو يقبل بهذا الإسم أو ذاك، ولكن بالنهاية الكتل النيابية هي من تقرر، لا الخارج ولا التهويل الإعلامي ولا التسريبات ولا التحليلات على كثرتها، والكثير منها ليس له صدقية”، وتابع “الطريق الوحيد المتاح اليوم، هو ما يتفق عليه اللبنانيون”.

وقال فضل الله “إننا لا نوجه خطابنا للذين يقفلون آذانهم على كل كلمة تفاهم وحوار، وإنما نحن معنيون بأولئك الحريصين على بلدهم”، وتابع “من هنا كان لدينا هذا الحوار المستمر مع التيار الوطني الحر، من أجل الوصول إلى تفاهم”، واكد “نحن جديون ونسعى للوصول إلى هذا التفاهم، وندعو إلى تعميم هذا الحوار على قوى وكتل أخرى لنتفق جميعا على المخرج المناسب لأزمتنا القائمة بالبلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام