المفتي قبلان: مهما حصل في لبنان لن تربح واشنطن أو تل أبيب

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاحد إن “الجامع بين اسرائيل وداعش هو القتل والذبح والعدوان والخراب ولا يختلف الخراب السياسي والمالي الذي تقوده واشنطن الآن عن الخراب الأمني الذي تبنيه سفاراتها خطوة خطوة تجاه لبنان”.

وأضاف المفتي قبلان ان “المطلوب قيادات وطنية حرّة لأخذ قرار كبير بوجه أسوأ كارثة تنتظرنا والحل بيد المقاطعين ولا خلاص من أزمة الفراغ التي تأكل البلد إلا بالحوار الإنتخابي”، وتابع “بكل صراحة: واشنطن تعمل على صهينة لبنان وتأمين مصالح التطبيع وتحشد الإقليم والعالم لخنق هذا البلد، والعرب يمارسون أسوأ قطيعة للبنان، كل ذلك وسط ترسانة الجمعيات المنظمة التابعة لغرف السفارات التي تجيد استغلال النزوح لإعادة تشكيل العنصر البشري في لبنان”.

ورأى المفتي قبلان “بهذا السياق فإنّ إطلاق النار على الجيش من بعض مخيمات النازحين يذكّرنا بالسواتر الإنسانية التي تحوّلت فجأةً إلى كتل نار، وحذارِ من الهروب لأن المراحل التي مرّت بها المخيمات الفلسطينية تتكرر مع مخيمات النازحين السوريين وتحت عين الوصي الأميركي”، وتابع “ما نحتاجه بوصلة وطنية لا طاسة ضايعة، وحوار إنقاذي لا لعبة ارتزاق وتقسيم وفدرلة، لأن المخاطر هائلة والخرائط الأميركية تريد لبنان “تابع أو خراب”.

من جهة ثانية، توجه المفتي قبلان الى العرب قائلا إن “مصلحة العرب بالإبتعاد عن خيارات واشنطن بخصوص الأزمة اللبنانية لأن أي كارثة لبنانية كبرى تقع ستطال العرب بالصميم”.

كما توجه المفتي قبلان الى اوروبا بالقول “السد اللبناني بخصوص النازحين سينهار سريعاً وسترى أوروبا هول الكارثة اللبنانية بصميم البلدان الأوروبية”، وأكد “مهما حصل بهذا البلد فلن تربح واشنطن أو تل أبيب، وسيبقى لبنان بلد التحدّيات، والأيام شواهد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام