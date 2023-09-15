سفارة واشنطن في موسكو: السلطات الأميركية سترد على طرد اثنين من دبلوماسييها من روسيا

أعلنت السفارة الأميركية في موسكو، اليوم الخميس، بأن السلطات الأميركية تعتبر قرار روسيا اعتبار دبلوماسيين أميركيين “شخصين غير مرغوب بهما” والطلب منهما مغادرة البلاد، لا أساس له، وأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جوابية بهذا الخصوص.

وجاء في بيان للسفارة الأميركية في موسكو: “نحن نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة، لين تريسي، اليوم 14 أيلول/سبتمبر بقرارها إعلان الدبلوماسيين شخصين غير مرغوب بهما، نرفض بشكل قاطع أسباب هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين “.

وأضافت السفارة في بيانها ” السلطات الأميركية سترد على هذا القرار بالشكل المناسب”.

المصدر: وكالة سبوتنيك