اجتماع لمجلس الأمن الفرعي بحث بتداعيات النزوح السوري

ترأس محافظ البقاع كمال أبو جودة اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، حيث جرى البحث في موضوع النزوح السوري وتداعياته على المجتمع اللبناني المضيف في محافظة البقاع.

وبالمناسبة، أشاد أبو جودة “بالتنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد”، وشدد على “ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وأشار أبو جودة إلى أن “الاجتماع بحث في موضوع النزوح السوري وتداعياته على المجتمع اللبناني المضيف في محافظة البقاع، وتم التوافق على اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية والأمنية كافة في ما خص مخيمات النازحين السوريين والمؤسسات والمحال المستثمرة بصورة مخالفة للقانون، استنادا إلى قرار جانب مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2023/9/11”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام