ما هي سقطة بايدن الجديدة؟

في سقطة جديدة له، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخلط بين الرئيس الفيتنامي فو فان ثونغ ورئيس برلمان فيتنام فونغ دينه هيو، وذلك خلال نشره لصورة خاطئة في رسالة شكره على استضافة الجانب الفيتنامي له.

وبحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فإن ذلك حدث يوم 11 أيلول/سبتمبر، عندما شكر بايدن نظيره الفيتنامي في تغريدة نشرها على موقع X (تويتر سابقا)، والتي تم حذفها لاحقاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن أرفق كلمات شكره للرئيس الفيتنامي بصورة لرئيس البرلمان الفيتنامي فونغ دينه هيو، بالمنشور. وكتب تحتها “الرئيس فو فان ثونغ، أشكرك على هذا الاجتماع المثمر”.

ولاحظت الصحيفة أن كلا الرجلين الفيتناميين، يرتديان النظارات ولهما نفس تصفيفة الشعر.

في 11 أيلول/سبتمبر، قال نجوين فو ترونج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام، إن بايدن “لم يكبر على الإطلاق” ويبدو أفضل من ذي قبل. وفي نيسان/أبريل، أعلن بايدن أنه سيرشح نفسه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024. وإذا أعيد انتخابه فسيبدأ ولايته الثانية عندما يبلغ من العمر 82 عاماً.

المصدر: روسيا اليوم