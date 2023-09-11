وفد إسرائيلي يزور الرياض بشكل رسمي وعلني ويشارك في اجتماع اليونسكو

يشارك وفدٌ من كيان الإحتلال الاسرائيلي في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في العاصمة الرياض، في أول زيارة معلنة إلى السعودية.

وأعرب الوفد عن سروره لتواجده في الرياض وشكره اليونسكو والسلطات السعودية، معتبرًا هذه الزيارة “خطوة أولى جيدة”.

وجلس أعضاء الوفد في قاعة الاجتماع، فيما وُضع على الطاولة أمامهم لوحة كُتب عليها “إسرائيل” بالإنكليزية.

يُذكر أنّ كيان الإحتلال انسحب رسميًا من اليونسكو عام 2019، متهمًا المنظمة بـ”التحيز ضدها”.

واكتسبت المحادثات بشأن توقيع اتفاق تطبيع بين الإحتلال والسعودية زخماً خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال تواجه تحديات، أبرزها عدم رغبة الائتلاف اليميني الحاكم في الكيان بتقديم تنازلات، والمطالب السعودية من الولايات المتحدة بتأمين تحالف دفاعي، والسماح لها بتخصيب اليورانيوم لإنشاء محطة للطاقة النووية.

المصدر: وكالة يونيوز