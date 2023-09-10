الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2023 - 18:00
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الداخلية المغربية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلاً وآلاف الجرحى بينهم 1400 حالتهم حرجة
المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب: الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن
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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وسقوط عدد من القذائف والرصاص الطائش في الأحياء المحيطة بالمخيم
الشيخ نعيم قاسم: ما يحدث في عين الحلوة مؤلم والوضع في المخيمات يجب ان يكون هادئا للعمل من اجل القضية الفلسطينية
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: سنضغط في مشروع الموازنة لتأمين الإمكانيات المالية للتعليم الرسمي
وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في حكومة تصريف الأعمال: لانتخاب رئيس للجمهورية يؤدي الى استقامة عمل المؤسسات
الشيخ نبيل قاووق: حزب الله لا نوفّر فرصة لخدمة أهلنا ولا نوفّر فرصة في السياسة لإيجاد الحل للخروج من الأزمة الرئاسية
فلسطين المحتلة: استشهاد الفتى ميلاد الراعي (16 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في ظهره عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل
سرايا القدس: مجاهدونا الأبطال في كتيبة أريحا يستهدفون دوريات لقوات الاحتلال على شارع عمان بصليات كثيفة من الرصاص
شبان فلسطينيون يحرقون ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل واندلاع مواجهات بالمكان
إعلام العدو: تواصل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو والتعديلات القضائية في مختلف المستوطنات للأسبوع الـ36 على التوالي
سانا: استشهاد 6 من رعاة الأغنام واصابة آخرين جراء اعتداء جماعات إرهابية عليهم في منطقة الشولا بريف دير الزور الجنوبي
آية الله الشيخ عيسى قاسم: افتتاح سفارة الاحتلال في البحرين تمكين للدور التخريبي الصهيوني في هذا البلد الإسلامي الأصيل
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية
منذ 3 ساعة
10 September، 2023
اردوغان
ممر تجاري
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