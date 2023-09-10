أعلن “حزب الله” في بيان، انه “بعد توقف محطة مياه الطيبة عن العمل بسبب تلف المضخات وتوقفها عن العمل نهائيا، وبعد تعذر تأمين التمويل اللازم لاجراء التصليحات والصيانات المطلوبة من قبل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مما انعكس سلبا على تأمين حاجات المواطنين من المياه، وفي إطار المتابعة الدائمة للملفات الخدماتية كان التحرك السريع من قبل العمل البلدي في منطقة جبل عامل الاولى”.

وقام “حزب الله” بإرسال فريق من الخبراء لمعاينة المشكلة، إذ تم تلزيم المشروع والبدء بأعمال تركيب مضختين من نوع الماني عامودي قوة 220 مترا مكعبا في الساعة.

والجدير بالذكر إن “هاتين المضختين تغطي حوالي 50 % من الكمية التي كانت تضخها محطة الطيبة على امل الاستمرار في استكمال تطوير هذه المحطة للوصول الى الكمية المطلوية لتخفيف معاناة اهالي المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية