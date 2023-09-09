تبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر سلسلة اتصالات اجراها بالسفارة اللبنانية في الرباط ان جميع اللبنانيين في المغرب بخير في أعقاب الزلزال العنيف الذي هز مناطق في المغرب ليل امس.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين، الوضع في مدينة مراكش في المملكة المغربية، بعد الزلزال الذي ضرب المدينة، مع سفير لبنان في الرباط زياد عطا الله الذي تواصل في الساعات الاخيرة مع أفراد الجالية اللبنانية، مطمئنا الى سلامتهم حيث إقتصرت الاضرار التي طالتهم على الماديات”.

وأعربت الوزارة في بيان، عن “كامل تعاطفها مع المملكة المغربية وشعبها الشقيق أزاء هذا المصاب”، وتمنت الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام