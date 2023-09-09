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September 9 2023 - 12:00

اللبنانيون في المغرب بخير بعد الزلزال

منذ 40 mins 9 September، 2023
علم لبنان
لبنان

تبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر سلسلة اتصالات اجراها بالسفارة اللبنانية في الرباط ان جميع اللبنانيين في المغرب بخير في أعقاب الزلزال العنيف الذي هز مناطق في المغرب ليل امس.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين، الوضع في مدينة مراكش في المملكة المغربية، بعد الزلزال الذي ضرب المدينة، مع سفير لبنان في الرباط زياد عطا الله الذي تواصل في الساعات الاخيرة مع أفراد الجالية اللبنانية، مطمئنا الى سلامتهم حيث إقتصرت الاضرار التي طالتهم على الماديات”.

وأعربت الوزارة في بيان، عن “كامل تعاطفها مع المملكة المغربية وشعبها الشقيق أزاء هذا المصاب”، وتمنت الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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