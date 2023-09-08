أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بخمسة متهمين بالإرهاب في محافظتي بغداد والأنبار.

وقالت المديرية في بيان إنه” بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقتين العاشرة والسابعة عشرة التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في سيطرة الصقور وإحدى مناطق ناحية اللطيفية”.

ولفت البيان إلى ان العملية “أسفرت عن إلقاء القبض على (5) متهمين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة وناحية اللطيفية والذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية”. وأضاف أنه” تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية