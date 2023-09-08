الشيخ الخطيب: للخروج من الانقسامات والتقاط فرصة الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2023 - 15:34

الشيخ الخطيب: للخروج من الانقسامات والتقاط فرصة الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية

منذ 59 mins 8 September، 2023
الشيخ علي الخطيب
لبنان

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب إن “الشعب اللبناني الذي ينتمي بجميع طوائفه ومذاهبه إلى القيم الايمانية مدعو إلى التوحد وعدم الانشغال بالصراعات المذهبية والطائفية المفتعلة لمصالح فئوية وزعامات حزبية”.

ودعا الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الاسلامي الشيعي على طريق مطار بيروت الدولي “للخروج بأسرع وقت ممكن من الانقسامات الراهنة التي كادت ان تطيح بما تبقى وتلتقي على كلمة سواء وتلتقط الفرصة المتاحة للحوار تحت قبة البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية قبل فوات الأوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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