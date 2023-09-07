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September 7 2023 - 14:08

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

منذ 45 mins 7 September، 2023
Goldaaa
اقتصاد - صفحات منوعة

حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس/ آذار عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس/ آب.
وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولار للأوقية (الأونصة) ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس/ آب والذي بلغه في الجلسة السابقة. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1942.30 دولار.
ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس/ آذار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.09 دولار للأوقية. بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1200.55 دولار.

المصدر: رويترز

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