عثر الاربعاء على جثة سوري وزوجته الحامل في غرفة نومهم في مجمع سياحي في منطقة جبيل مذبوحين، وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “الزوج يعمل في المجمع وهناك حرس على مدى 24 ساعة متواصلة”.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي في “التيار الوطني الحر” مروان ملحمة إن “الجريمة الثأرية التي وقعت في جبيل اليوم تظهر صوابية موقفنا من النزوح السوري وخطره الأمني والاقتصادي على لبنان”، ورأى ان “هذه الطريقة الداعشية المستخدمة من قبل النازحين السوريين لا تشبه قيمنا وتتطلب من السلطات الرسمية ومن المواطنين اللبنانيين اتخاذ خطوات حازمة لمواجهتها وللتصدي لموجة النزوح الجديدة التي يتعرض لها لبنان، وهي الأخطر منذ العام 2012”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام