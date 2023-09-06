العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين بمجمع سياحي في جبيل – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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September 6 2023 - 17:40

العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين بمجمع سياحي في جبيل

منذ 27 mins 6 September، 2023
أخبار موقع المنار
لبنان

عثر الاربعاء على جثة سوري وزوجته الحامل في غرفة نومهم في مجمع سياحي في منطقة جبيل مذبوحين، وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “الزوج يعمل في المجمع وهناك حرس على مدى 24 ساعة متواصلة”.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي في “التيار الوطني الحر” مروان ملحمة إن “الجريمة الثأرية التي وقعت في جبيل اليوم تظهر صوابية موقفنا من النزوح السوري وخطره الأمني والاقتصادي على لبنان”، ورأى ان “هذه الطريقة الداعشية المستخدمة من قبل النازحين السوريين لا تشبه قيمنا وتتطلب من السلطات الرسمية ومن المواطنين اللبنانيين اتخاذ خطوات حازمة لمواجهتها وللتصدي لموجة النزوح الجديدة التي يتعرض لها لبنان، وهي الأخطر منذ العام 2012”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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