أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أنَّ “المفتاح الأساس لحلِّ كافة الأزمات في لبنان هو ‏إنتخاب رئيس للجمهورية، وبضرورة أن يكون هذا الحل محليًا وعدم إنتظار الغرب المأزوم أصلًا”.‏

وخلال لقاء سياسي نظَّمته العلاقات العامة لـ “حزب الله” في بلدة أبلح البقاعية، قال النائب أبو حمدان إنَّ “تعنُّت ‏بعض الفرقاء في لبنان يزيد من معاناة الناس”، داعيًا إلى “الإنصاف في تحميل مسؤولية ما يجري للجهات ‏المعطلة فعلاً”، في إشارة إلى تلك القوى التي ترهن قراراتها بالأميركي الذي أثبتت الأيام أنَّه لا يرى إلا ‏مصالحه ومصالح العدو الصهيوني في المنطقة. ‏

وأضاف: “سنبقى نعمل بكلِّ ما أمكن لرفع معاناة أهلنا، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء وتحديات ‏القطاع التربوي والصحي وكل ما يخفف من الضغط الحاصل على اللبنانيين عمومًا”.‏

كما ودعا النائب أبو حمدان بجدية إلى “الوقوف بوجه الهجمة الثقافية التي باتت تُهدِّد كل بيت من بيوتنا ‏وتستهدف بالدرجة الأولى الأجيال القادمة، وهنا يجب وضع خطة حقيقية على مستوى الفرد والجماعة ‏فكلُّنا معني بهذه الهجمة التي بدأت باستهداف الرموز والمقدسات لتصل إلى مكان تدمر الأسرة والمجتمع ‏المؤمن بالخصوص. وهنا يجب أن نثق بنزاهة ما نحن عليه والتمسك بقوة بنهج الطهارة لآل محمد (ص) ‏أصل الإنسانية ونستفيد بالخصوص من كربلاء ودروسها و تربيتها”.‏

وعلى مستوى الخدمات، أشار النائب أبو حمدان إلى “أننا نعمل وكلّ الفعاليات والبلديات لحل ما أمكن من ‏مشاكل الناس الحيوية خاصة في ما يتعلق بالمياه وأزمتها المعروفة و نتابع باستمرار مع أهلنا لتخفيف ‏العبء عنهم”. ‏

وشدَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة التكافل في هذه المرحلة خاصة في ظل وضعية البلديات و ‏الأزمة التي تمر بها. ‏

وفي ما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية و التكفيرية، أكَّد النائب أبو حمدان أنَّ “المقاومة ستبقى كما كانت ‏يقظة، و لن تألو جهدًا للقيام بمسؤولياتها اتجاه أهلها والوطن، وعلى مستوى الضائقة المعيشية فإن الناس ‏جربونا ووجدونا عندهم وبخدمتهم، وسنبقى نفتخر بخدمتهم”.‏

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام