المكتب الإعلامي لفياض: الوزير متمسك بباخرة الفيول ومستعد لإجراء مناقصة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2023 - 19:18

المكتب الإعلامي لفياض: الوزير متمسك بباخرة الفيول ومستعد لإجراء مناقصة جديدة

منذ 21 mins 5 September، 2023
وليد فياض
لبنان

جدد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض “تأكيده أمام اللبنانيين ردا على بعض الإعلام المعروف الانتماء والاهواء تمسك الوزير بباخرة الفيول التي تؤمن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي وحتى آخر لحظة، وهو مستعد لإجراء مناقصة جديدة بالأمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد لاِستقدام باخرة جديدة تؤمن استدامة وزيادة في ساعات التغذية للمواطنين ضمن خطة الطوارئ الوطنية”.

وأشار إلى أن “إعادة الباخرة جاء بطلب من رئيس اللجنة أي رئيس الحكومة خلال اتصال هاتفي بتاريخ 30 آب المنصرم أكد خلاله عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي لتغطية ثمن شحنة الفيول لزوم معامل الكهرباء لا اليوم ولا غدا. عندئذ، قام الوزير فياض بمراسلة اللجنة وأمن إلغاء عقد الشراء مع شركة Coral Energy DMCC من دون أن يرتب ذلك أي كلفة على الدولة، وأعيدت الباخرة مع العلم أنه لو تم السير بالشراء لنتج من ذلك وفر بلغ بحدود مليوني دولار للشحنتين كفرق أسعار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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