أنباء أولية عن عملية إطلاق نار عند حاجز 90 في أريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2023 - 19:16

أنباء أولية عن عملية إطلاق نار عند حاجز 90 في أريحا

منذ 2 ساعة 5 September، 2023
أخبار موقع المنار

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