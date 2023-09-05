يتواصل اليوم الثلاثاء الزحف المليوني الى كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) في مشهد يتكرّر ويزداد توسعًا عامًا بعد عام، حيث أعلن رئيس هيئة السياحة العراقية ظافر مهدي عبد الله في بيان إلى أن عدد الزائرين للأراضي العراقية عبر جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية – زرباطية – الشيب – الشلامچة – سفوان – مندلي – كركوك – القائم – مطار بغداد – مطار النجف – مطار البصرة)، بلغ لغاية الآن ما يقارب ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف زائر من خارج العراق لأداء مراسم زيارة الأربعين”.

وأشار رئيس الهيئة الى جهود لجنة السياحة في وضع الخطط والحلول الإستراتيجية لاستيعاب ملايين الزائرين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية، باتجاه المدن المقدّسة، وتتضمن إنشاء وتأهيل الطرق وإقامة الجسور وبناء السكك الحديد ومنشآت المنافذ الحدودية وساحات تبادل الزائرين، والفنادق والمدن لاستراحة الزائرين.

وفي الصباح الباكر، وصل موكب عزاء “بني عامر” إلى كربلاء المقدسة لإحياء الأربعينية، وهو من أكبر المواكب الحسينية في العالم.

كما احتشد عدد من الزائرين على جسر “طويريج” قاصدين مقامَي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام)، حيث يربط الجسر الذي تم افتتاحه عام 1956 كربلاء بالمحافظات الوسطى.



قائد فيلق القدس

وقد زار قائد قوة القدس الجنرال إسماعيل قاآني الجدار الفكري لمديرية مكافحة الإرهاب الفكري التابعة لهيئة الحشد الشعبي أثناء مسيره مع زائري الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة، كما زار موكب نداء الاقصى هلى طريق كربلاء المقدسة.



الداخلية العراقية

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس الاثنين عن دخول نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون وافد الى الأراضي العراقية لأداء زيارة أربعين الإمام الحسين (ع).

وأشارت الوزارة الى أنّ اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين تُواصل عملها مع انتشار القطاعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدّسة، وسط استنفار كامل للأجهزة الأمنية والخدماتية واتخاذ مزيد من الإجراءات لتسهيل دخول الزائرين من جميع المنافذ البرية والجوية.

زوّار الأربعينية يلامسون الأربعة ملايين

أعلن رئيس هيئة السياحة العراقية ظافر مهدي عبد الله في بيان إلى أن عدد الزائرين للأراضي العراقية عبر جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية – زرباطية – الشيب – الشلامچة – سفوان – مندلي – كركوك – القائم – مطار بغداد – مطار النجف – مطار البصرة)، بلغ لغاية الآن ما يقارب ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف زائر من خارج العراق لأداء مراسم زيارة الأربعين”.







وأشار رئيس الهيئة الى جهود لجنة السياحة في وضع الخطط والحلول الإستراتيجية لاستيعاب ملايين الزائرين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم في جميع المحافظات والمنافذ الحدودية، باتجاه المدن المقدّسة، وتتضمن إنشاء وتأهيل الطرق وإقامة الجسور وبناء السكك الحديد ومنشآت المنافذ الحدودية وساحات تبادل الزائرين، والفنادق والمدن لاستراحة الزائرين.

وفي هذا الإطار، أوضح عبد الله عن سعي الهيئة لتأمين فنادق من الدرجة الأولى لاستيعاب أعداد الزائرين، لافتًا إلى “توفير ما يقارب 524 فندقًا في محافظة كربلاء المقدسة وتحتوي على 62 ألف غرفة، فيما جهزت محافظة النجف الأشرف ما يقارب 267 فندقًا، شملت بحدود 3000 غرفة مهيئة لاستقبال زوار الإمام الحسين (ع).

مسيحيو الاربعين

يُواصلُ الملايينُ منَ العراقِ وخارجِه التدفُّقَ اِلى كربلاءَ المُقدّسةِ لِلمُشاركةِ في ذكرى أَربعينَ حفيدِ رسولِ اللِ الاِمامِ الحسينِ عليه السلام .

وتعجُ طريقُ المشايةِ الرابطةُ بينَ النجفِ الاشرفِ وكربلاءَ المقدسةِ خلالَ فترةِ زيارةِ الأربعينَ بالمواكبِ من مختلفِ دولِ العالمِ ومختلفِ الطوائفِ والديانات، التي تقدمُ خِدماتِها لزوارِ الإمامِ الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام).

وفي موكب يحمل عنوان “حبُ الحسين يجمعنا”، يشارك عددٌ من المسيحيين، المسلمين في خدمةِ زوار الأربعينية، حيث يقدمون لهم أصنافًا من الطعام والشراب وعددًا من الخدمات الأخرى.









ولنقل تفاصيل المشهد من مدينة كربلاء المقدسة مع هذه الحشود المهيبة التي تدخل المدينة مراسل المنار ماهر قمر يوضح لنا التالي…

وعشية اربعين الامام الحسين عليه السلام اختتم موكب نداء الاقصى فعالياته بحضور علماء دين وشخصيات من الجمهورية الاسلامية وفلسطين والعراق.

المصدر: موقع المنار + وكالات