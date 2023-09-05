أحيا موكب “بني عامر” من البصرة في كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بأكثر من (30) ألف معزي وبرفع لوحات على شكل آيات قرآنية.

وقال مسؤول إعلام الموكب أحمد السعيد للمربد إن هذه السنة ركز الموكب على إيصال رسالة والتي سوف تبث بمدة أقل من ربع ساعة نحو العالم أجمع حول الهجمة الأخيرة التي تتعرض لها الدول الإسلامية والمتكررة لحرق والإساءة للمصحف الشريف برفع لوحات قرآنية للسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام ورسالته التي استشهد في سبيلها وإيصال الدين الإسلامي للعالم أجمع.

وأضاف أن الموكب هذه السنة قام بتقليل العدد وفسح المجال وتقسيمه إلى قسمين في النجف الأشرف أكثر من 6 آلاف معزي وفي كربلاء المقدسة نحو 30 ألف معزي.

المصدر: مواقع