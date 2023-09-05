استُشهد شاب فلسطيني وأُصيب آخر في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد شاب جراء إصابته برصاص الاحتلال في الرأس، فيما أُصيب آخر بالرصاص خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وذكرت المصادر، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم في أعقاب اقتحامها للمخيم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المقاومين قاموا بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية لجيش الاحتلال أثناء قيامها بأعمال تخريب في مخيم نور شمس بطولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال في أعقاب الاشتباكات العنيفة بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم نور شمس.

وبدورها، أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، أنها سطرت ملحمة بطولية جديدة ووجهت صفعة وخيبة جديدة في وجه العدو الصهيوني الغادر.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان لها: “تصدينا فجر هذا اليوم لقوات وآليات الاحتلال المعززة بجرافات (D9) المجنزرة والطائرات المسيرة التي اقتحمت مخيم نور شمس وتقدمت على أكثر من محور في نور شمس ومخيم طولكرم والمدينة”.

وتابعت: “بتوفيق من الله وقوته تمكن مجاهدونا من التصدي بكل قوة واقتدار لقوات وآليات الاحتلال التي توغلت داخل المخيم واستهدفوها بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص ونفذوا سلسلة من الكمائن وفجروا عدد من عبوات (سيف 1) شديدة الانفجار على أكثر من محور”.

وتابعت “كتيبة طولكرم: “وتمكن مجاهدونا الأبطال في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال على محور ( حارة العيادة -حارة المسلخ -وسط المخيم-حارة السلام -حارة المحجر -مخيم طولكرم ) وعدد من المحاور في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين الإصابات المباشرة في صفوف العدو”.

وقالت: “بعون الله وتمكينه فجرت وحدة الهندسة في الكتيبة عدد من عبوات ( سيف 1) شديدة الانفجار في آليات الاحتلال وجرافات (D9) المصفحة وأصابت أهدافها بدقة وألحقت الأضرار المباشرة في عدد من الآليات بشكل مباشر”.

وتابعت “كما نفذ مجاهدونا سلسلة من الكمائن في وسط المخيم وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو”.

المصدر: فلسطين اليوم