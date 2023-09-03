كشفت دراسة أيسلندية أن علاج مشكلة الشخير يمكن أن يقلل من حرقة المعدة والسعال أثناء الليل من خلال فوائد تنتج عن أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، والتي تستخدم لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

وقال البروفيسور ثورارين جيسلاسون الذي قاد الدراسة: إن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هم أكثر عرضة بثلاث مرات لحرقة المعدة أثناء الليل، فيما تعد أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والصفير أكثر شيوعاً، حيث يعتبر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم حالة شائعة على الرغم من وجود طرق جيدة لتشخيصه وعلاجه إلا أن الكثير من الناس لا يدركون أنهم يعانون من هذه المشكلة.

وتعمل أجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر عن طريق نفخ الهواء في مجرى الهواء العلوي من خلال أنبوب متصل بقناع يرتديه المستخدمون أثناء نومهم، فيما غالباً يشخر الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي بصوت عال ويبدأ تنفسهم ويتوقف أثناء النوم، وقد يستيقظون أيضاً عدة مرات أثناء الليل، حيث يمكن أن يسبب التعب وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

ووجد فريق من مستشفى الجامعة الوطنية في أيسلندا في ريكيافيك أن الأشخاص الذين يستخدمون الآلات بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة 42 بالمئة للإصابة بحرقة المعدة أثناء الليل، مقارنة بأولئك الذين استخدموا الآلات قليلاً أو لم يستخدموها على الإطلاق.

المصدر: وكالة سانا