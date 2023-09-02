السيد نصر الله استقبل النخالة والعاروري: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2023 - 11:22

السيد نصر الله استقبل النخالة والعاروري: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو

منذ 27 mins 2 September، 2023
السيد نصرالله يلتقي النخالة والعاروري
لبنان

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، حيث تمّ استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وتم تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وتمّ تأكيد الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب.

المصدر: موقع المنار

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