اللقاء شدد على أهمية التواصل بين حركات المقاومة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب – موقع قناة المنار – لبنان
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اللقاء شدد على أهمية التواصل بين حركات المقاومة لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المناسب
منذ 36 mins
2 September، 2023
عاجل
السيد نصرالله
حركات المقاومة
زياد النخالة
صالح العاروري
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السيد نصر الله استقبل النخالة والعاروري: تأكيد على الموقف الثابت لكلّ قوى المقاومة في مواجهة العدو
اللقاء أكد على الموقف الثابت لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني وأهمية التنسيق اليومي بين حركات المقاومة
اللقاء استعرض المستجدات والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين المحتلة وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة
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