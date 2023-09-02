‫اللقاء استعرض المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في  ‫فلسطين المحتلة وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2023 - 11:22

‫اللقاء استعرض المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في  ‫فلسطين المحتلة وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة

منذ 40 mins 2 September، 2023
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