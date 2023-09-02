زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان في استقبال أمير عبداللهيان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، ورئيس بلدية الغبيري معن خليل، ومسؤول العمل البلدي في منطقة بيروت حسان الموسوي ووفد من عوائل الشهداء، الذين تحدثوا إليه، شاكرين “دعم الجمهورية الاسلامية للبنان وللمقاومة الإسلامية مع تسليم رسالة حب إلى الإمام السيد علي الخامنئي من عوائل الشهداء”.

والتقى أمير عبداللهيان في وقت سابق الجمعة بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، وجرى التباحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

كما التقى عبد اللهيان صباح الجمعة رئيس مجلس النواب نبيه بري وسلمه دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران، مؤكدا اهمية استقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة برمتها.

وبعدها التقى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، معتبراً ان لبنان هو قلب المنطقة وأي وضع في هذا البلد سيؤثر على المنطقة برمتها، معربا عن أمله أن تنتهي مسألة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن بموافقة الأطراف اللبنانية.

وفي ختام زيارته الى لبنان عقد عبداللهيان مؤتمرا صحفيا في السفارة الايرانية، مؤكدا ان العلاقات بين طهران وبيروت استراتيجية عميقة وممتازة، والجمهورية الإيرانية لم تتوان عن دعم لبنان الشقيق جيشا وشعبا ومقاومة، وتدعم أي توافق يتم بين السياسيين اللبنانيين.

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان مساء الخميس، قادماً من سوريا حيث التقى برئيس الجمهورية بشار الأسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في دمشق.

المصدر: موقع المنار