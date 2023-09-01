وجه نائب رئيس اتحادات النقل البري النقيب محمد كمال الخير في بيان، “الشكر والتحية لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الذي بذل جهودا جبارة لتعبيد الطريق التي تربط المنية بعكار، بمبلغ قدر بنصف مليون دولار، وهذا الأمر يسهم في تسهيل حركة المواطنين ويدعم الانماء”.

وقال: “ان اهتمام معالي الوزير حمية بالمناطق المحرومة في المنية وعكار يساهم في إعادة ثقة المواطن بدولته ‎ويؤكد على ضرورة الانماء المتوازن”. اضاف “نتقدم من معاليه بخالص آيات الشكر حيث أننا التقينا مع معاليه عدة مرات، وناقشنا هذه القضية الحيوية للمنية وعكار والنقل البري الى سوريا والدول العربية، وأبدينا استعدادنا مع مجموعة من المتعهدين المخلصين لتعبيد الطريق على نفقتنا الخاصة، ولكن معاليه أصر على حمل هذا الملف على عاتقه الكريم، والله يشهد ان معاليه من انشط وافضل الوزراء في الحكومة”.

‎ونقل “تحية أبناء المنية وعكار الى الوزير حمية”، آملا أن “تقتدي كافة الوزارات بمعاليه وتسهم في إنماء المدن والمحافظات المحرومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام