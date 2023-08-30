في ذكرى تغييبه ، الامام السيد موسى الصدر حاضر وقضيته حية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2023 - 23:26

في ذكرى تغييبه ، الامام السيد موسى الصدر حاضر وقضيته حية

منذ 3 ساعة 30 August، 2023
لبنان

أين أصبحت قضية الامامِ السيد موسى الصدر عشية احياءِ ذكرى اخفائِه الخامسة والاربعين؟

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