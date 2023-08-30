استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين والوفد المرافق، بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة.

واستمر اللقاء ساعة من الزمن، غادر بعده هوكشتاين مكتفيا بالقول “اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناء”.

بدوره قال الرئيس بري “نشكر لجهود التي بذلها هوكستين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9″، واكد أن “جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأشار الرئيس بري امام الموفد الاميركي الى “ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل منذ عام 1978 وحتى الآن”، واوضح ان “لبنان حريص جدا على المحافظة على الإستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني”.

وكان هوكشتاين قد وصل الى بيروت في وقت سابق الاربعاء، حيث سيلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين، وقد التقى ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام