أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء أن “القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة”، واضاف أن “كل من يتحدث عن التطبيع أقول له إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق”.

وتابع سعيد “رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء، لا تنسوا الحق الفلسطيني.. الحق المشروع.. فالقضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الأمة ولمن يتحدث عن التطبيع أقول إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق”، وأضاف أنه “في الحالة الطبيعية يجب أن تعود فلسطين للشعب الفلسطيني ويجب أن يسترجع حقوقه في كل فلسطين وتكون فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: روسيا اليوم