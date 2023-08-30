الرئيس التونسي: القضية الفلسطينية مركزية لكل الأمة ومصطلح التطبيع غير موجود لديّ على الإطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2023 - 05:14

الرئيس التونسي: القضية الفلسطينية مركزية لكل الأمة ومصطلح التطبيع غير موجود لديّ على الإطلاق

منذ 7 ساعة 29 August، 2023
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - عربي وإقليمي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء أن “القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة”، واضاف أن “كل من يتحدث عن التطبيع أقول له إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق”.

وتابع سعيد “رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء، لا تنسوا الحق الفلسطيني.. الحق المشروع.. فالقضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الأمة ولمن يتحدث عن التطبيع أقول إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق”، وأضاف أنه “في الحالة الطبيعية يجب أن تعود فلسطين للشعب الفلسطيني ويجب أن يسترجع حقوقه في كل فلسطين وتكون فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.

المصدر: روسيا اليوم

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