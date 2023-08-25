تقرير مصور | على طريق التحرير الثاني، الشهيد علي حمد مفقودُ الأثر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2023 - 23:56

تقرير مصور | على طريق التحرير الثاني، الشهيد علي حمد مفقودُ الأثر

منذ 2 ساعة 25 August، 2023
لبنان

على طريق التحرير الثاني الشهيد علي ياسين حمد بقي مفقود الأثر بعد معارك الجرود والقلمون.

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