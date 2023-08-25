دعا رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان، في بيان، أصحاب السياسيات المشبوهة إلى “عدم إقحام أنفسهم والتدخل في تطورات محافظة السويداء، لا سيما بعد اللقاء الجامع للمرجعيات الروحية في جبل العرب الذي يعبّر عن الموقف الحقيقي لاهل السويداء، لجهة التأكيد على وحدة الأرض السورية ورفض الإنجرار وراء المخططات العبثية، التي تحرض عليها بعض الجهات من خارج سوريا، مع التأكيد ان المطالب الحياتية والمعيشية هي مطلب جميع المواطنين السوريين الذين باتوا ضحايا قانون قيصر الاميركي الجائر من جهة، ونتيجة سرقة النفط السوري في المناطق الشرقية وإحراق المحاصيل الزراعية من جهة ثانية، فالتحركات في سوريا يحب تصويبها نحو المحتل الاميركي وقانون عقوباته، وضد المحتل التركي والتنظيمات الارهابية التابعة له، والتي تعيث سرقة للنفط ولمقدرات البلاد”.

وقال:”إن تاريخ أبناء طائفة الموحدين الدروز لم يكن يوما إلا ضمن الاطار الوطني العام في أماكن تواجدهم، وخير دليل ما حصل بالأمس القريب عندما هب اهالي الجولان السوري المحتل شيوخاً ورجالا ونساء وأطفال دفاعا عن ارضهم في وجه المحتل الغاصب. فأهل الجولان هم النموذج الحي الذي يمثل موقف أبناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا وشكل عام، لجهة تمسكهم بهويتهم الوطنية والحفاظ على الأرض والدفاع عن العرض”.

وختم مؤكدا ان “الرهان دائما وأبدا هو على حكمة وبصيرة العقلاء والمشايخ الكرام في جبل العرب، وهم الذين كانوا صوت العقل الراجح خلال الحرب التي استهدفت سوريا، فحافظوا على السويداء واهلها وبذلوا الدماء وقدموا الشهداء دفاعا عنها وعن التراب السوري، فكان النصر حليفهم بالامس، وكذلك سينتصرون اليوم وغدا بفضل وحدتهم وتلاحمهم مع جيشهم ودولتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام