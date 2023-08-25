أكد المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري أنّ “مكافحة الإرهاب أولوية كما أن مكافحة شبكات التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي أولوية مطلقة”، كاشفاً عن توقيف “شبكة في مطار بيروت من شخصين حاولت مغادرة لبنان وقمنا بالتحقيقات اللازمة وهذه الخلية كانت تُشكّل خطراً على لبنان”.

وقال في مؤتمر صحافي: “التزمنا مع الضباط والعسكريين بوضع المساعدات والمداخيل التي تتوافر للأمن العام في تصرّفهم وتصرّف عائلاتهم كي نواجه سويّاً هذه المرحلة الصعبة ونطلب منهم أن يظلّوا إلى جانب مرؤوسيهم كما كانوا دائماً”.

من جهته، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ “الدولة لا تتجزّأ وإمكانيات وزارة الداخلية بتصرّف كل ضابط وكل عنصر وكل لبنانيّ”.

وأضاف مولوي خلال زيارة المديرية العامة للأمن العام: “نريد دولة شعارها الشرعيّة والالتزام بالقانون ورغم الظروف الصعبة لبنان ينهض بجهود أبنائه والقوى الأمنية والعسكرية”.

المصدر: مواقع