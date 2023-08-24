أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين وليد القططي الخميس أن “الحركة تتعامل بجدية كاملة مع تهديدات العدو الصهيوني المتكررة”، وشدد على أن “كل السيناريوهات واردة ومحتملة”.

وحذر القططي “المقاومة من تكرار سيناريوهات الاغتيال السابقة”، ولفت إلى أن “كل ما يجري هو مُعالجات تكتيكية لأزمات الاحتلال الصهيوني”، وأكد أن “عمليات الاعتقال والقمع والقتل والاقتحامات والاستيطان هي محاولات يائسة من الاحتلال لإخماد المقاومة وايقاف حركة الشعب الفلسطيني النضالية التي بدأت تتصاعد بعدما فقد الاحتلال توزانه واتزانه”.

وأشار القططي إلى أنه “منذ بداية الكيان الصهيوني، يقوم بالقتل والاعتقال وتدمير البيوت والاقتحامات، أساليب مجربة ولم تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله”، وتابع “هي اشارة أن الكيان يتعمق مأزقه السياسي والأمني والوجودي”، ورأى ان “الصراع يسير في خط تصاعدي لصالح الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية ومحور المقاومة، فالاحتلال وصل إلى مأزق لا يستطيع العودة إليه، فتحول المأزق من أمني لوجودي”.

المصدر: فلسطين اليوم