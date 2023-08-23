اعضاء مجموعة بريكس يوافقون خلال قمّة جوهانسبرغ على مبدأ توسيع تكتّلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 21:32

اعضاء مجموعة بريكس يوافقون خلال قمّة جوهانسبرغ على مبدأ توسيع تكتّلهم

منذ 12 mins 23 August، 2023
أخبار موقع المنار

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