وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان مؤسس “فاغنر” على قائمة ركابها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 21:32
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وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان مؤسس “فاغنر” على قائمة ركابها
منذ 49 mins
23 August، 2023
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