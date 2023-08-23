وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان مؤسس “فاغنر” على قائمة ركابها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 21:32

وزارة الطوارئ الروسية: فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان مؤسس “فاغنر” على قائمة ركابها

منذ 49 mins 23 August، 2023
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