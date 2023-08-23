أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة وسط موسكو، واثنتين بمنطقتي موجايسك وخيمكي في ضواحي العاصمة، أطلقها نظام كييف في عمل إرهابي جديد استهدف موسكو.

وذكرت الوزارة أن إحدى المسيرات أسقطت بوسائط الحرب الإلكترونية، وارتطمت بمبنى قيد الإنشاء في منطقة مجمع “موسكو سيتي” في العاصمة.

وأعلنت الطوارئ الروسية أن حطام إحدى المسيرات ألحق أضرارا بسطح منزل ومبنى غير سكني في منطقة خيمكي بضواحي موسكو، دون وقوع إصابات.

وتحاول قوات كييف مهاجمة مجمع “موسكو سيتي” الاقتصادي في موسكو بالمسيرات، وفي 18 آب/أغسطس الجاري، دمر الدفاع الجوي الروسي طائرة مسيّرة سقط حطامها في منطقة إكسبوسنتر المجاورة وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 آب/أغسطس الجاري استهدفت المنطقة.

المصدر: وكالات