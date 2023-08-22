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August 22 2023 - 19:22

اجتماع في السفارة الفلسطينية.. حرص على توفير الأمن والأمان بمخيم عين الحلوة والجوار

منذ 2 ساعة 22 August، 2023
مدخل مخيم عين الحلوة
لبنان

عقدت “هيئة العمل الفلسطيني المشترك ” في لبنان الثلاثاء اجتماعا في السفارة الفلسطينية في بيروت، لمتابعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في مخيم عين الحلوة، بحضور السفير اشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن وممثل عن قيادة الجيش اللبناين وعن كل من حركة أمل والتنظيم “الشعبي الناصري”.

وأشار المجتمعون في بيان بعد الاجتماع الى ان “الاجتماع اتسم بروح من المسؤولية العالية ومستوى التفاهم والتكامل حول المعطيات والرؤى التي تم تبادلها بين المجتمعين كافة والتي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تم الاتفاق على آليات المتابعة تبدأ بتسليم المشتبه فيهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني”.

وشدد المجتمعون على “تأكيد حرصهم على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهلنا في مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني الشقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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