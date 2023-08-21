الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف مناطق في محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 23:38
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف مناطق في محيط دمشق
منذ 14 mins
21 August، 2023
عاجل
سوريا
عدوان صهيوني
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