الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف مناطق في محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 23:38

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف مناطق في محيط دمشق

منذ 14 mins 21 August، 2023
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