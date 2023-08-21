إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الذي اطلعه على المشروع المقترح للحد من الترويج للمثلية الذي تقدم به الى مجلس الوزراء، وجرى استعراض المخاطر المحدقة بالوطن. وتم التباحث في سبل تحصين المجتمع بالقيم الأخلاقية والوطنية.

وأثنى الخطيب على “جهود الوزير المرتضى على المستوى الوطني والثقافي ودوره في ترسيخ الثوابت الوطنية والأخلاقية”، مشددا “ان الأديان قيم يتحمل مسؤولية حفظها والعمل بها كل المؤمنين، فهناك مسؤولية تستلزم القدرة على الاختيار بين السيء والحسن والخير والشر وانما يكون الانسان حرا عندما يقوم بمقتضى مسؤولياته”.

وأكد “أننا نحتاج الى تصحيح وتصويب المفاهيم وتعميم ثقافة القيم الأخلاقية المنبثقة من وظيفة الأديان في الحفاظ على المجتمع وقيمه الأخلاقية ولا سيما أن الأديان تعزز الانفتاح والتعاون على الخير، فالدين الذي يحرض ويفرق بين الناس عنصرية وتخلف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام