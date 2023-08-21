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August 21 2023 - 17:20

الشيخ الخطيب أثنى على جهود الوزير المرتضى: وظيفة الأديان الحفاظ على المجتمع وقيمه الأخلاقية

منذ 53 mins 21 August، 2023
الشيخ علي الخطيب
لبنان

إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى الذي اطلعه على المشروع المقترح للحد من الترويج للمثلية الذي تقدم به الى مجلس الوزراء، وجرى استعراض المخاطر المحدقة بالوطن. وتم التباحث في سبل تحصين المجتمع بالقيم الأخلاقية والوطنية.

وأثنى الخطيب على “جهود الوزير المرتضى على المستوى الوطني والثقافي ودوره في ترسيخ الثوابت الوطنية والأخلاقية”، مشددا “ان الأديان قيم يتحمل مسؤولية حفظها والعمل بها كل المؤمنين، فهناك مسؤولية تستلزم القدرة على الاختيار بين السيء والحسن والخير والشر وانما يكون الانسان حرا عندما يقوم بمقتضى مسؤولياته”.

وأكد “أننا نحتاج الى تصحيح وتصويب المفاهيم وتعميم ثقافة القيم الأخلاقية المنبثقة من وظيفة الأديان في الحفاظ على المجتمع وقيمه الأخلاقية ولا سيما أن الأديان تعزز الانفتاح والتعاون على الخير، فالدين الذي يحرض ويفرق بين الناس عنصرية وتخلف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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