زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة رئيس الهيئة الإدارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله الامين العام للجماعة الاسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش.

وقال الشيخ عبد الله “تشرفنا بزيارة الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان سماحة الشيخ محمد طقوش، وقد كان اللقاء مناسبة للتشاور في أوضاع الأمة الإسلامية بشكل عام، ولبنان وفلسطين بشكل خاص. وقد كانت وجهات النظر متطابقة”، واضاف “في البداية، هنأنا باسم تجمع العلماء المسلمين في لبنان سماحة الشيخ محمد طقوش على توليه الأمانة العامة للجماعة الإسلامية متمنين له النجاح في مهمته وأن يعينه الله عز وجل على تأدية دوره على أكمل وجه، وأبدينا لسماحته استعداد التجمع للتعاون في كل المجالات ضمن إطار العناوين المتفق عليها بيننا والأسس التي يُبنى عليها الإسلام المحمدي الأصيل”.

وتابع الشيخ عبد الله “تناولنا في اللقاء موضوع الهجمة الكونية على القيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية التي لا تستهدف الإسلام فحسب بل كل الأديان والمعتقدات المرتكزة إلى القيم الحضارية المبنية على أساس الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها”، واضاف “أعلنا رفضنا وشجبنا للدعوات إلى الشذوذ الجنسي والالحاد والميوعة والقضاء على الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمعات السليمة، واعتبرنا أن من يحاول أن يستخرج قانوناً عبر مجلس النواب لإباحة هذا الأمر أو إنهاء تجريمه يخدم من حيث يريد أو لا يريد أعداء الدين والقيم الأخلاقية”.

وقال الشيخ عبد الله “أكدنا ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يكون محل توافق أكثرية اللبنانيين ويضمن للبلد سيادته واستقلاله ويحميه من أطماع الكيان الصهيوني ويستعيد ما تبقى من أراضيه المحتلة ويحمي ثرواته الوطنية”، وتابع “هذا يمكن أن يكون من خلال حوار بناء بين الفرقاء الأساسيين في البلد دونما حاجة إلى رعاية أو وصاية خارجية”، وشددنا على “أهمية الوحدة الإسلامية التي هي مقدمة للوحدة الوطنية كسبيل وحيد لحماية السلم الأهلي وتأكيد العيش المشترك وعدم السماح للعدو للنفوذ في ما بيننا لإشعال الفتن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام