حيت “لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الاثنين “الشباب الفلسطيني المقاوم الذين ينفذ يومياً العمليات الفدائية البطولية على إمتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، والذين يؤكدون بتضحياتهم وإصرارهم على المواجهة يوماً بعد يوم على صوابية خيار المقاومة المسلحة بمواجهة الإحتلال الصهيوني البغيض”.

وأكدت اللجنة أن “العمليات الفدائية هي مقدمة لتحرير كامل فلسطين من البحر إلى النهر والمقدسات التي يدنسها الصهاينة الذين لا يمكن ردعهم عن أرضنا إلا بالعمل المقاوم الذي أثبت جدواه مع هذا الإحتلال منذ زمن طويل”، وتابعت “من خلال هؤلاء المقاومين سنرى بأعيننا كيف سيبدأ زوال الكيان الصهيوني الذي لم يتمكن من الصمود أمام الشعب الفلسطيني و مقاومته الباسلة”.

وشددت اللجنة على “ضرورة مساندة الشعوب العربية كافة وأحرار العالم للشعب الفلسطيني الصامد، لأنه صاحب الأرض والحق”، ولفتت الى انه “من الواجب الوقوف مع قضيته المحقة بمواجهة أشرار العالم وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الداعمين للكيان الصهيوني، والذين يغطون جرائمه ومجازره اليومية بحق مدنيين عزل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام